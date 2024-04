Drei deutsche Badmintonspieler haben sich sicher für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Darunter ist auch eine junge Hessin.

Bei den Olympischen Spielen in Paris wird im Dameneinzel die fünfmalige deutsche Meisterin Yvonne Li vom SV Fun-Ball Dortelweil an den Start gehen dürfen. Das geht aus der am Dienstag vom Weltverband Badminton World Federation (BWF) in Kuala Lumpur veröffentlichten Weltrangliste hervor.