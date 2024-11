Vize-Europameister Benedikt Duda hat seine Erfolgsserie in diesem Herbst auch beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt fortgesetzt.

Der deutsche Nationalspieler gewann sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Edward Ly am Montag in 3:0-Sätzen. Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) gewann mit 3:1 gegen Marcos Freitas aus Portugal und zog ebenfalls ins Achtelfinale ein. Der Bensheimer Patrick Franziska hatte sein Auftaktmatch am Sonntag hingegen überraschend verloren. Das Turnier in Frankfurt ist der einzige Top-Wettbewerb der Serie World Table Tennis (WTT) in Deutschland.