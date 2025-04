Boll-Berater und Multifunktionär: Hans Wilhelm Gäb gestorben

Der frühere Tischtennis-Nationalspieler Hans Wilhelm Gäb ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Zu Timo Boll pflegte er lange Zeit ein gutes Verhältnis als Berater.

Veröffentlicht am 18.04.25 um 15:29 Uhr

Der deutsche Sport trauert um einen seiner einflussreichsten Funktionäre. Der frühere Tischtennis-Nationalspieler und Sporthilfe-Chef Hans Wilhelm Gäb starb am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren. Das teilten der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB), der seinen Sitz in Frankfurt hat, und sein ehemaliger Verein Borussia Düsseldorf am Karfreitag unter Berufung auf die Familie mit. Gäb war lange Zeit enger Berater von Tischtennis-Star Timo Boll, der gebürtig aus Südhessen stammt.