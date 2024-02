Bob-Weltcup in Altenberg

Zwei Jahre lang musste die Dillenburgerin Deborah Levi verletzungsbedingt pausieren. Gemeinsam mit Laura Nolte gelang ihr beim ersten Rennen das perfekte Comeback im Zweierbob.

Audiobeitrag Audio Levi: Bin einfach nur happy Audio Großer Jubel bei Levi und Nolte im Zweierbob. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die optimale Rückkehr nach einer langen Verletzungspause: Am Sonntagmittag hat die gebürtige Dillenburgerin Deborah Levi zusammen mit Laura Nolte beim Weltcup in Altenberg den Sieg im Zweierbob eingefahren.

Durch deren Bestzeit in beiden Läufen wurde es am Ende deutlich und so verwiesen sie Kim Kalicki und Anabel Galande um ganze 0,64 Sekunden auf Platz zwei. Dahinter landeten Andreea Grecu und Teodora Andreea Vlad aus Rumänien auf Rang drei.

Das perfekte Comeback nach zwei Jahren Pause für Levi

Für Levi und Nolte war es das erste gemeinsame Rennen, nachdem die Hessin rund 24 Monate lang aufgrund eines Knorpelschadens im Knie pausieren musste. Damit brachte sich Levi rechtzeitig für einen WM-Start in Noltes Heimat Winterberg ab der kommenden Woche in Position.

"Wir hätten es beide auch nicht erwartet, dass es schon so gut ist. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es alles so funktioniert hat. Ich bin einfach nur happy", sagte Levi am ARD-Mikrofon nach dem Sieg im Zweierbob.