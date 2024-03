Nach Silber im Zweierbob haben die Ammour-Brüder bei der Bob-WM in Winterberg erneut zugeschlagen. Im Viererbob waren nur die beiden Ausnahmekönner des deutschen Teams noch besser.

Zweite WM-Medaille für Adam Ammour: Bei den Titelkämpfen in Winterberg konnte der Gießener am Sonntag im Viererbob Bronze bejubeln.

Bereits nach den zwei Läufen am Samstag hatte Adam Ammour mit seinem Team, in dem auch wieder Bruder Issam dabei war, auf dem Bronze-Rang gelegen. Diesen konnte er in den beiden finalen Durchgängen nervenstark verteidigen. Vorne waren Francesco Friedrich und Johannes Lochner nicht zu schlagen. (Hier gibt es das Viererbob-Ergebnis im Detail. )

Bundestrainer lobt Adam Ammour

"Nervös ist man immer, aber man muss auch ruhig bleiben und seine Fähigkeiten abrufen", sagte Adam Ammour im ZDF. "Es war ein harter Kampf." Bereits am vergangenen Wochenende hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Silber im Zweierbob geholt.

Lob gab es nun vom Bundestrainer. "Es ist unglaublich, was der Junge hier mit seiner Nervenstärke geleistet hat", so René Spies, der Adam Ammour direkt mit dem Weltmeister verglich. "Er ist wie der junge Francesco Friedrich."