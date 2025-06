Degenkolb verpasst die Tour de France

Radprofi John Degenkolb verpasst nach seinem schweren Sturz bei der Flandern-Rundfahrt wie erwartet die Tour de France (5. bis 27. Juli).

Veröffentlicht am 06.06.25 um 15:47 Uhr

Der Routinier wird nach seinen Brüchen im Schlüsselbein, dem Ellenbogen und dem Handgelenk des rechten Armes nicht rechtzeitig fit für das Highlight des Jahres in Frankreich, wie sein Team Picnic PostNL am Freitag bekannt gab. Der Oberurseler Degenkolb hat bisher zehnmal an der Tour de France teilgenommen, 2018 gewann er eine Etappe. Anfang April war der 36-Jährige bei der Flandern-Rundfahrt schwer gestürzt, der Vertrag des Routiniers bei Picnic PostNL läuft noch bis 2026.