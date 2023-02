Maximilian Gläßl verlässt die Löwen Frankfurt mit sofortiger Wirkung.

Wie der DEL-Club am Mittwoch mitteilte, wechselt der 25-Jährige zu den Selber Wölfen in die DEL2. "Wir möchten Max die Möglichkeit geben, sich in seiner Heimat sportlich sowie beruflich weiterzuentwickeln", erklärte Löwen-Sportdirektor Fritzmeiser. Gläßl lief in dieser Saison 35 Mal für die Frankfurter auf.