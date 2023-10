Die Löwen Frankfurt haben am Tag der Deutschen Einheit in der DEL einen Sieg eingefahren und damit ihre Mini-Negativserie beendet.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL ihren dritten Saisonsieg eingefahren. Die Hessen besiegten am Dienstagabend die Schwenninger Wild Wings mit 5:3. In der Tabelle stehen die Löwen nun auf Platz neun.

Für die Hessen war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Gegen Schwenningen gerieten die Löwen in einem wilden letzten Drittel zunächst mit 2:3 in Rückstand, drehten die Partie dann aber doch noch zu ihren Gunsten.

Kassel gewinnt, Bad Nauheim mit Heimpleite

Derweil haben auch die Kassel Huskies am Dienstag einen Sieg eingefahren. In der DEL2 setzten sich die Nordhessen mit 4:1 bei den Dresdner Eislöwen durch und sind Tabellenführer. Weniger erfolgreich lief der Spieltag für den EC Bad Nauheim, der gegen die Lausitzer Füchse eine 0:4-Heimpleite hinnehmen musste und Tabellenvorletzter ist.