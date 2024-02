Der EC Bad Nauheim zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt und hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Harry Lange getrennt. Ein Interimstrainer ist auch schon gefunden.

Der EC Bad Nauheim hat auf die prekäre sportiche Lage reagiert und sich von Trainer Harry Lange getrennt. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Wir haben, wie immer, offen und ehrlich gesprochen. Wir sind der Meinung, dass wir jetzt reagieren müssen, um die Trendwende herbeizuführen", wird Geschäftsführer Andreas Ortwein in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der ECN hatte zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen müssen und war auf Tabellenplatz 13 abgerutscht. Dieser würde die Play-Downs und damit den Kampf gegen den Abstieg bedeuten. "Ich hoffe sehr, dass dieser Wechsel der Mannschaft einen Push gibt", so Harry Lange in der Mitteilung des Klubs.

"Wir haben uns bewusst für Rich entschieden"

Interimscoach wird Rich Chernomaz, der bis Saisonende von den Bayreuth Tigers ausgeliehen wird und anschließend wieder dorthin zurückkehrt. Unterstützt wird er von Co-Trainer Adam Mitchell. "Wir haben uns bewusst für Rich entschieden. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er mit solchen Situationen umgehen kann", so Ortwein.

Lange war als Spieler zwischen 2012 und 2018 für den EC Bad Nauheim aktiv und schaffte mit den Roten Teufeln den Aufstieg aus der Oberliga in die DEL2. Nach seinem Karriereende 2018 wurde Assistenztrainer bei den Hessen, im Februar 2021 wurde er zum Cheftrainer befördert. In der vergangenen Saison führte Lange sein Team bis ins Finale der DEL2, die Wetterauer wurden Vizemeister.