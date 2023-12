Der Center soll eine wichtige Lücke bei den Roten Teufeln aus der Wetterau schließen.

Max Gerlach wird künftig für den EC Bad Nauheim in der DEL2 aufs Eis gehen. Das gab der Klub am Freitagmittag bekannt. Der 25 Jahre alte Stürmer kommt vom HC Sierre aus der Swiss League und soll in Bad Nauheim die Lücke in der Offensive schließen, die durch den verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Taylor Vause endstanden ist.