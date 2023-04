Im ersten Aufeinandertreffen in der DEL2-Finalserie mussten sich die Roten Teufel aus Bad Nauheim den Ravensburg Towerstars knapp geschlagen geben. In der Partie am Sonntagabend wechselte die Führung gleich mehrmals hin und her.

Der EC Bad Nauheim hat das erste Finalspiel rund um die Meisterschaft in der zweiten deutschen Eishockeyliga verloren. Das Playoff-Duell am Sonntagabend gegen die Ravensburg Towerstars endete mit 2:4. Beide Teams nutzen besonders ihr Überzahlspiel gut aus und so blieb die Begegnung lange Zeit offen. Den Titel wird sich am Ende die Mannschaft sichern, die in der Best-of-Seven-Serie zuerst vier Siege eingefahren hat.

Bad Nauheim dreht zwischenzeitlich die Partie

Nach erstem Abtasten von beiden Mannschaften gingen die Gastgeber aus Ravensburg durch einen Powerplay-Tor von Sam Herr in Führung (14.). Die Antwort von Bad Nauheim folgte aber prompt eine Minute später: Nach Zuspiel von Taylor Vause nutzte Jordan Hickmott einen Stellungsfehler der Towerstars aus und verwandelte zum zwischenzeitlichen 1:1.

Im zweiten Drittel gingen die Bad Nauheimer in einem Überzahlspiel durch den Tor von Daniel Weiß mit 2:1 in Führung. Spielstand gedreht, aber noch war lange nicht Schluss. Und genau solch ein Power-Play brachte die Ravensburger im letzten Abschnitt zurück ins Spiel: Charlie Sarault netzte zum 2:2-Ausgleichstreffer ein (46.) und machte den Sonntagabend damit richtig spannend.

Ravensburg mit besserem Ende für sich

In den Schlussminuten trafen die Towerstars dann gleich doppelt: Erst brachte Nickolas Latta (54.) die Scheibe im Bad Nauheimer Tor unter und Maximilian Hadraschek sorgte dann kurz darauf (57.) für den 2:4-Endstand.

Am kommenden Dienstag (ab 19.30 Uhr) kommt es zum zweiten Finalspiel, dann aber in Bad Nauheim im Colonel-Knight-Stadion. Die Tickets für diese Begegnung waren in Rekordzeit ausverkauft. Die Fans der Roten Teufel hoffen, dass das Märchen war wird und sich ihr Team den Meistertitel sichert. In der Best-of-Seven-Serie braucht es dafür vier Siege.

Meister? Ja! Aufstieg? Nein EC Bad Nauheim bastelt am Märchen ohne Happy End Der EC Bad Nauheim steht nach dem Sensations-Erfolg gegen die Kassel Huskies erstmals im Finale der DEL 2 und spielt um die Meisterschaft. Das altehrwürdige Stadion ist dabei Fluch und Segen zugleich. Aufsteigen dürfen die Roten Teufel nämlich nicht. Zum Artikel