Eishockey - DEL2 Huskies gewinnen in Overtime

Die Kassel Huskies haben am Dienstag einen hart umkämpften Sieg in der Overtime gefeiert.

Die Nordhessen, die in der DEL2 weiter auf Platz zwei stehen, setzten sich bei den Eispiraten Crimmitschau mit 3:2 in der Verlängerung durch. Das entscheidende Tor er- zielte Tristan Keck. Einen Sieg gab es auch für Bad Nauheim. Die Roten Teufel gewannen 2:1 in Freiburg.