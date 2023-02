Nichts war’s mit dem alleinigen Rekord für die längste Siegesserie: Die Kassel Huskies haben in Freiburg die erste Niederlage seit 18 Spielen hinnehmen müssen. Der EC Bad Nauheim war siegreich, in der DEL hatten die Löwen Frankfurt das Nachsehen.

Ein Sieg hätte den Kassel Huskies zum alleinigen Rekord der meisten DEL2-Siege in Serie gefehlt, aber der EHC Freiburg hatte etwas dagegen. Im Breisgau verloren die Huskies erstmals seit dem 4. Dezember, am Ende hieß es für die Nordhessen, die sich den Rekord nun mit den Löwen Frankfurt teilen, 1:3. An der souveränen Tabellenführung ändert das freilich nichts.

Besser lief es für den EC Bad Nauheim. Die "Roten Teufel" gewannen gegen die Lausitzer Füchse mit 3:1 und liegen weiterhin auf Platz fünf der Tabelle. In der DEL mussten die Löwen Frankfurt unterdessen eine Niederlage schlucken. Bei den Fischtown Pinguins gerieten die Löwen schon nach zwei Minuten ins Hintertreffen und verloren schließlich 1:2. Das Tor des Tages für den Tabellenzwölften erzielte Constantin Vogt.