Gesa Krause stürzt in Hindernis

Der Saisonauftakt auf der Bahn endet für Läuferin Gesa Krause äußert schmerzhaft. Nach einem heftigen Sturz ins Hindernis kann sie aber immerhin Entwarnung geben.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 11:44 Uhr

Beim Diamond-League-Meeting in Oslo hat die hessische Hindernisläuferin Gesa Krause einen bitteren Saisonauftakt auf der Bahn hingelegt. Ein paar kurze Trippelschritte machte die deutsche Rekordhalterin über 3.000-Meter-Hindernis, um die Hürde zu nehmen, doch dann stolperte die zweimalige Europameisterin und krachte nahezu ungebremst in das große Hindernis.

Der Auftakt in die WM-Saison war bereits nach wenigen Runden für Krause beendet, die sich im Frühjahr auf Straßenrennen konzentriert hatte. Krause konnte am Donnerstagabend aber noch Entwarnung geben - Diagnose: Rippenprellung. "Mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut, gestern war ich natürlich sehr aufgelöst. Dazu kommt der Frust, wenn man sich viel vorgenommen hat und ein Rennen auf diese Art und Weise beenden muss", so Krause.