Mehrkämpfer Pascal Brendel startet als Titelverteidiger in die nationale Turn-Meisterschaft in Frankfurt - mit einer guten Leistung will er sich das Ticket für die Olympischen Spiele sichern.

Natürlich hat sich Pascal Brendel auch in dieser Woche wieder an dieses ganz spezielle Sportgerät gewagt, ans Gold-Reck des Fabian Hambüchen. An jenes also, an dem der einstige Turnstar aus Wetzlar 2016 in Rio de Janeiro die komplett Olympia-Konkurrenz hinter sich ließ. Anschließend wanderte das Reck in die heimische Trainingshalle in Wetzlar. Und steht dort immer noch. "Es gibt zusätzlichen Ansporn", sagt Brendel.

Etwas, das der 20-Jährige im Grunde gar nicht braucht. Motiviert ist er ohnehin bis in die Haarspitzen. An diesem Donnerstag beginnen in der Frankfurter Ballsporthalle die nationalen Titelkämpfe in der Rhythmische Sportgymnastik, dem Trampolin- und Geräteturnen. Am Wochenende greift entsprechend auch der Wetzlarer Brendel im Mehrkampf ins Geschehen ein – und will dort seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Vater als Trainer: "Jeder weiß, wie der andere tickt"

"Ziel ist es, einen guten Sechskampf hinzulegen, vor allem einen fehlerfreien", sagt der Mittelhesse, der wie einst auch Hambüchen von seinem eigenen Vater trainiert wird. Seit mehr als fünf Jahren ist Matthias Brendel für seinen Sohn zuständig. "Anfangs war es schwierig, da steckte er in der Pubertät", sagt Brendel senior, längst harmoniere die Zusammenarbeit aber prächtig. "Jeder weiß, wie der andere tickt."

Die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt ist gleichzeitig die erste Chance sich für die nahenden Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren, das große Ziel der Turnfamilie Brendel. "Ich war noch sehr jung, als ich das erste Mal gesagt habe, dass ich zu Olympia will. Dieses Ziel habe ich nach wie vor. Es ist ein Traum von allen Sportlern in einer olympischen Sportart", sagt Pascal Brendel - und schwingt sich wieder ans Reck.