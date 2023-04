Die Kassel Huskies verlieren in den Halbfinal-Playoffs zum dritten Mal gegen den EC Bad Nauheim. Bereits am Samstag kann alles vorbei sein für die Nordhessen.

Der EC Bad Nauheim hat die Kassel Huskies am Donnerstagabend erneut besiegt. Vor 4.450 Zuschauer setzten sich die Wetterauer in ihrer Halle mit 1:0 gegen die Schlittenhunde durch.

In der "Best of Seven"-Serie könnte bereits im fünften Duell am Samstag Schluss sein für Kassel. Aktuell führen die Roten Teufel mit 3:1. Daniel Weiß sorgte kurz vor dem Ende des ersten Drittels für den Treffer des Tages.