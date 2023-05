Die Kassel Huskies haben sich für die kommende Saison mit einem NHL-erfahrenem Verteidiger verstärkt.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt der Kanadier Andrew Bodnarchuk von DEL-Club Nürnberg Ice Tigers zu den Schlittenhunden. Der 34-Jährige kommt mit der Empfehlung von 242 DEL-Einsätzen und 42 Spielen in der US-amerikanischen NHL nach Nordhessen. "Andrew wird kommende Saison eine absolute Vorbildfunktion im Team einnehmen, insbesondere für unsere jungen Spieler", ist Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs überzeugt. Bodnarchuk sei zudem ein echter Allrounder in der Defensive.