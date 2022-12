Die Galaxy will in der Saison 2023 wieder angreifen.

Neue Conference, neue Gegner, mehr Gegner: Für Frankfurt Galaxy wird in der ELF-Saison 2023 einiges anders. Das Ziel ist das Finale im September in Duisburg.

Die Frankfurt Galaxy tritt in der neuen Saison der European League of Football (ELF) in einer neuen Conference an. Zur Saison 2022 spielten die Hessen noch in der Central Conference, nun geht es für die Frankfurter in der Western Conference zur Sache. Das gaben die Verantwortlichen der ELF am Freitag bekannt.

Der Wechsel bedeutet auch weitere Änderungen. So befinden sich die Hessen nun nicht mehr mit drei, sondern mit vier Teams in einer Conference. Das sind dieses Mal die Hamburg Sea Devils, die Cologne Centurions, Rhein Fire aus Düsseldorf und das Paris Football Team.

Die Gegner in den sogenannten Interconference Games werden die Milano Seamen und die Fehervar Enthroners sein. Neu ist ebenfalls, dass nun sechs Teams in die Playoffs einziehen. Die Conference-Sieger erhalten dabei in der ersten Runde ein Freilos.

Istanbul Rams ziehen zurück

Insgesamt werden in der neuen Saison ab Juni 17 Vereine aus neun Nationen in der ELF spielen. Die Istanbul Rams, die sich eigentlich in der Conference der Galaxy befunden hätten, mussten ihr Team kurzfristig zurückziehen. Eine genaue Terminierung der Spiele gibt es noch nicht, das Finale soll aber am 24. September in Duisburg steigen.