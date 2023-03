Löwen Frankfurt haben Playoffs noch in der eigenen Hand

Endspurt in der DEL

Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde ist der Kampf um den letzten Pre-Playoff-Platz in vollem Gange. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Köln haben die Löwen die besten Karten.

Audiobeitrag Audio Löwen Frankfurt unterliegen Köln Audio Die Kölner Haie haben die Löwen Frankfurt klar besiegt. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Klar, die deutliche 1:5-Niederlage gegen Köln tat den Löwen Frankfurt weh, das Wichtigste aber sagte Trainer Gerry Flemming direkt nach der Partie am Dienstagabend: "Wir haben unser Schicksal immer noch in der eigenen Hand."

Noch zwei Spiele bestreiten die Hessen in ihrer ersten DEL-Hauptrunde seit zwölf Jahren. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Löwen-Saison nach dem Wochenende noch nicht vorüber ist.

Vierkampf um Rang zehn

Die Plätze eins bis neun sind schon vergeben. Einzig Rang zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt, ist noch offen. Derzeit belegen die Frankfurter mit 74 Punkten genau diesen begehrten zehnten Platz – und liegen damit in der Pole Position.

Die einfache Rechnung: Zwei Siege am Freitag und am Sonntag – und die Löwen-Saison geht weiter. Ebenfalls gut für die hessischen Kufencracks: Es sind machbare Aufgaben.

Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zu den Nürnberg Ice Tigers, die als Tabellenneunter bereits ihr Playoff-Ticket gebucht haben. Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Löwen dann die Augsburg Panthers zum entscheidenden Spiel in der Eissporthalle. Ein Sieg im Showdown gegen den Liga-14. ist fest eingepreist.

Showdown zwischen Wild Wings und Eisbären

Die Konkurrenz um Platz neun steht da schon vor kniffligeren Aufgaben. Die Iserlohn Roosters, die nur einen Punkt hinter den Löwen liegen, haben bereits ein Spiel mehr absolviert und bekommen es am Sonntag mit dem Liga-Dritten aus Straubing zu tun. Tendenz: Die Hähne aus Nordrhein-Westfalen haben nur geringe Chancen auf die Pre-Playoffs.

Bleiben die Schwenninger Wild Wings und die Eisbären Berlin, die je zwei Punkte hinter Frankfurt auf einen Ausrutscher lauern. Die Berliner bekommen es ebenfalls noch mit Augsburg zu tun, die Schwenninger treffen zunächst auf den Liga-Siebten Köln.

Und dann, am letzten Spieltag der regulären Saison, treffen die Eisbären und die Wild Wings tatsächlich in Berlin aufeinander. Mehr Spannung konnte sich die Eishockey-Liga eigentlich nicht wünschen.

Weitere Informationen Pre-Playoffs in der DEL Für die Pre-Playoffs qualifizieren sich die Vereine auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde. "Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt", schreibt die DEL. Gespielt wird im Modus "Best-of-Three". Start ist am 9. März. Ende der weiteren Informationen