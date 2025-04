Sebastian Vettel hat den offenen Umgang des aktuellen Formel-1-Spitzenreiters Lando Norris mit Schwächen und Selbstzweifeln gelobt.

"Ich glaube, dass es vorbildhaft ist", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim in einem Gespräch der Nachrichtenagentur dpa. Der 37-Jährige, der seine eigene Karriere nach der Saison 2022 beendet hatte, ergänzte: "Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber zu meiner Zeit war das nicht so der Fall." Am vergangenen Wochenende in Bahrain hatte Norris nach der Qualifikation beispielsweise eingeräumt: "Ich fühle mich, als hätte ich nie zuvor ein Formel-1-Auto gefahren." Er hinke hinterher und wisse nicht, warum, er lasse das Team im Stich.