Triumph für Tim Pütz bei den French Open: Der Frankfurter hat mit seiner Mixed-Partnerin Miyu Kato den Titel geholt.

Tim Pütz und Miyu Kato haben bei den French Open in Paris das Finale im Mixed gewonnen. Die beiden besiegten Michael Venus und Bianca Andreescu am Donnerstag mit 4:6, 6:4 und 10:6.

122.000 Euro Preisgeld

Für Pütz ist es der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Gemeinsam mit Kato erhält er ein Preisgeld von 122.000 Euro. Die beiden hatten erst kurz vor Ende der Meldefrist als Doppel zusammengefunden, weil ihnen mit ihren jeweiligen Partnern beim Einschreiben für das Turnier die notwendigen Ranglistenpunkte gefehlt hatten.

Im Laufe des Turniers mussten die beiden auch die schwierige Phase nach der Disqualifikation der Japanerin im Damen-Doppel überstehen. "Miyu, es ist unglaublich, was die letzten zehn Tage passiert ist. Ich hoffe, das hilft dir", sagte Pütz in seiner Ansprache auf dem Court Philippe-Chatrier nach dem Triumph zu seiner Spielpartnerin. "Ich bin sehr froh, zu gewinnen - auch ohne das Drama. Ich hoffe, das ist eine Wiedergutmachung, für das, was dir passiert ist."

Kato dankt Pütz für Unterstützung

Kato war in ihrem Damen-Doppel disqualifiziert worden, weil sie ein Ballmädchen mit einem Ball getroffen hatte. Danach war sie für mehrere Tage emotional angeschlagen gewesen und kämpfte auch am Donnerstag bei der Siegerehrung mit den Tränen. Von einem Blatt las sie ihre Rede ab. "Ich freue mich so, dass du mich immer unterstützt und aufgemuntert hast. Es war mental sehr herausfordernd für mich", sagte sie an Pütz gerichtet.

Den bislang letzten deutschen Erfolg im Mixed bei den French Open hatte Anna-Lena Grönefeld 2014 gefeiert, zuvor war Cilly Aussem 1930 erfolgreich gewesen.