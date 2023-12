Geschäftsführer Tim Talhoff wird den EC Bad Nauheim mit sofortiger Wirkung verlassen.

Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Talhoff wird zum neuen Jahr Geschäftsleiter beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar. Sein Vertrag in Bad Nauheim wäre in einigen Monaten ohnehin ausgelaufen.

Der ECN sucht nun einen Nachfolger. Bis dahin ist Andreas Ortwein, der mit Talhoff zuvor eine Doppelspitze gebildet hatte, für alle Bereiche im operativen Geschäft verantwortlich.