Den ersten Höhepunkt im Europacup haben die Handballer der MT Melsungen schon hinter sich, nun geht es auch in der Bundesliga los für die Hessen.

Die MT Melsungen startet nach dem erfolgreichen Auftakt in der European League (28:23-Hinspielsieg gegen Elverum aus Norwegen) am Donnerstag (19 Uhr) nun auch in die Saison der Handball-Bundesliga. Die Hessen sind bei TBV Lemgo Lippe zu Gast. "Wir haben uns in den letzten Tagen ausschließlich auf das Spiel in Lemgo vorbereitet und nicht über Elverum gesprochen. Ich werde sehr aufpassen, dass meine Spieler nicht schon an den Einsatz in der European League denken", sagt MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo. Für die MT ist es die 20. Saison in der höchsten deutschen Spielklasse, die nun ansteht. "Wir müssen schon ein richtig gutes Spiel abliefern, wenn wir eine Chance haben wollen", sagt der Trainer.