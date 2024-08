Hockey-Nationaltorwart Jean-Paul Danneberg führt seine Mannschaft mit überragenden Paraden bis ins Olympia-Finale. Das fördert das Selbstvertrauen, für den Darmstädter zählt jetzt nur noch eines: die Goldmedaille.

Veröffentlicht am 07.08.24 um 15:52 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Jean-Paul Danneberg erlebt herausragende Olympische Spiele - wegen des Erfolgs seines Teams, aber auch wegen der eigenen Leistungen. Der Hockey-Nationaltorwart aus Darmstadt ist Erfolgsgarant Nummer eins seiner Mannschaft. Die Paraden sind spektakulär. Ein Beispiel gefällig? Beim Halbfinale gegen Indien am Dienstag lenkte der Keeper den allerletzten Versuch des Gegners reaktionsschnell über den Kasten. Schluss, aus, vorbei - der Einzug ins Finale perfekt. Auch dank Jean-Paul Danneberg.

Für das Endspiel am Donnerstag (19 Uhr) gegen die Niederlande sieht der Torwart seine Mannschaft bestens gewappnet. "Wir gehen da mit einer richtig breiten Brust rein, denn ich glaube, die Holländer haben richtig Angst vor uns." Das Duell der beiden Nationen hat Tradition, zuletzt gingen die Siege dabei häufiger an die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes.

Videobeitrag Jean-Paul Danneberg: Goldmedaille als Ziel Video Jean-Paul Danneberg wird hier zum Helden bei der Hockey-WM. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Danneberg liefert ab

"Wir gewinnen öfters gegen die. Die wissen ganz genau, dass wir die Qualität haben, sie zu schlagen - so wie in der Gruppenphase", sagte der 21-jährige Danneberg, der im Vorfeld des Turniers sogar um eine Teilnahme auf dem Platz gebangt hatte. Der Grund: Der Ersatztorwart darf lediglich auf der Tribüne Platz nehmen, bei der WM 2023 hatte Danneberg diesen Status auch noch inne. Nun aber ist er die klare Nummer eins unter der Latte und rechtfertigt das mit Top-Leistungen.

In der Vorrunde siegte Deutschland knapp mit 1:0, für den starken Europameister Niederlande war es die bislang einzige Niederlage im olympischen Turnier. "Juckt keinen Menschen, wie dieses Gruppenspiel lief", sagte allerdings Stürmer Niklas Wellen nach dem 3:2 im Halbfinale gegen Indien: "Da kannst du dir überhaupt nix von kaufen. Das ist ein komplett anderes Spiel, es geht um viel, viel mehr."

Klares Ziel: "Gold gewinnen"

Deutschland will erstmals seit zwölf Jahren wieder Olympiasieger werden. Auch 2012 hatte das Finale in London Deutschland gegen Niederlande geheißen. Das DHB-Team gewann mit 2:1. Vor drei Jahren in Tokio war die Mannschaft als Vierter ganz ohne Medaille geblieben.

Nun steht aber auch der selbstbewusste Darmstädter Danneberg im Kasten. Und der war schon mit großen Zielen nach Paris gereist, wie er dem hr-sport im Vorfeld sagte: "Natürlich Gold gewinnen. Da sind wir uns als Team sehr einig."