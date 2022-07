Wenn die deutsche Hockey-Nationalmannschaft am Samstag um den WM-Finaleinzug spielt, ist das für Pauline Heinz auch wegen ihrer Familie eine besondere Geschichte. Außerdem hofft sie auf eine Revanche.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat das Finale der Weltmeisterschaft vor Augen: Am Samstag um 21.30 Uhr muss das Team im Halbfinale gegen den Olympia-Zweiten Argentinien ran, die erste WM-Medaille seit 24 Jahren ist in greifbarer Nähe.

Revanche nach Viertelfinal-Aus in Tokio

Ausgetragen wird das Spiel in Barcelona, nachdem die deutschen Spielerinnen zunächst in den Niederlanden im Einsatz waren. Die neue Spielstätte hat für Pauline Heinz aus Rüsselsheim eine spezielle Bedeutung: Im Olympiastadion spielte einst auch ihre Mutter Bianca um Edelmetall, holte 1992 schließlich Olympia-Silber. "Das ist noch mal sehr besonders für mich", sagte Heinz dem hr-sport.

So will die 21-Jährige einerseits in die Fußstapfen ihrer Mama treten, andererseits aber auch eine Revanche schaffen: Die Gegnerinnen aus Argentinien beendeten 2021 in Tokio im Viertelfinale den deutschen Olympia-Traum. "Ich hätte schon Lust, die Argentinier rauszukicken."

"Es war ein richtiges Team auf dem Feld"

Der 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen Neuseeland am vergangenen Dienstag hat das Selbstvertrauen jedenfalls anwachsen lassen. "Wir sind füreinander gelaufen und es war ein richtiges Team auf dem Feld. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, hat man einfach Bock gehabt, für den noch mal die Meter zu machen", beschreibt Heinz das Gefühl auf dem Platz. "Wir haben alles auf dem Platz gelassen, unser ganzes Herz. Es war eine mega Teamleistung."

Mit einem Sieg gegen Argentinien hätten die deutschen Hockey-Damen ihre erste WM-Medaille seit 1998, als es am Ende der dritte Platz wurde, sicher und würden am Sonntag im Finale um Gold spielen. Bei einer Niederlage könnte es im Spiel um Platz drei ebenfalls noch Edelmetall geben.

