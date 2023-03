Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Morinari Watanabe, Präsident des Weltverbandes FIG, sind die prominentesten Gäste bei einem Festakt zum 175-jährigen Bestehen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am 2. April (11 Uhr) in der Frankfurter Paulskirche.

Ins Leben gerufen wurde der DTB am 3. April 1848 in Hanau. Der Verband hat in rund 20.000 Vereinen knapp fünf Millionen Mitglieder und ist damit nach dem Deutschen Fußball-Bund der zweitgrößte Sportfachverband in Deutschland.