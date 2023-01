Die Ironman-WM der Männer wird in diesem Jahr wie erwartet im französischen Nizza stattfinden.

Das gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Das Männerrennen wird demnach am 10. September an der Côte d'Azur ausgetragen. Die Frauen gehen am 14. Oktober wie gewohnt auf Hawaii an den Start. Bis 2026 wechseln sich die Männer und Frauen bei den beiden Standorten ab. Noch Ende November 2022 hatte sich Triathlon-Star Sebastian Kienle dafür ausgesprochen, das Event nach Frankfurt zu verlegen. Dort findet nun aber wie schon in der Vergangenheit die europäische Meisterschaft statt. Termin ist der 2. Juli.