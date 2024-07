Große Freude bei Lisa Tertsch nach ihrem zweiten Platz in Hamburg.

Große Freude bei Lisa Tertsch nach ihrem zweiten Platz in Hamburg. Bild © Imago Images

Der zweite Platz beim Sprintrennen in Hamburg lies Lisa Tertsch vor Freude strahlen. Die 25-Jährige will nun ihre Vorbereitungen auf Olympia in Darmstadt fortsetzen. Aus gutem Grund.

Audiobeitrag Audio Lisa Tertsch gelingt starke Generalprobe für Olympia Audio Lisa Tertsch gelang ein taktisch cleveres Rennen in Hamburg. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Auf der Zielgerade beim Sprintrennen in Hamburg zog Lisa Tertsch nochmal an, schob sich an Konkurrentin Beth Potter vorbei und fiel hinter dem Ziel vollkommen erschöpft zu Boden.

Der zweite Platz bei den World Triathlon Championship Series am Samstag war ein großes Ausrufezeichen von der Darmstädterin - und ein Fingerzeig in Richtung Olympia.

"Auf den letzten Metern hat mich das Publikum getragen", sagte die 25-Jährige nach dem Rennen gegenüber "triathloninsider". "Ich bin froh, dass sich die harte Arbeit zu Hause auszahlt."

In Darmstadt Schwung für Olympia holen

Tertsch hat sich auf den Sprint in Darmstadt vorbereitet. Mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele in Paris möchte sie das auch weiterhin tun und verzichtet damit gleichzeitig auf ein Höhentrainingslager, das viele ihre Konkurrentinnen absolvieren.

Darmstadt als Trainingsort habe ihr ein "optimales Umfeld geboten", erklärte Tertsch. "Es passt einfach alles drum herum für mich. Ich bin glücklich, wie es ist - das steht an erster Stelle. Ich denke, deswegen läuft es auch gerade so gut, weil ich mit allem zufrieden bin."

Edelmetall in Paris?

Diesen Schwung gilt es jetzt für sie mit nach Paris zu nehmen. Dort wird sie neben rund 50 anderen Athletinnen und Athleten aus Hessen ab Ende Juli dabei sein. Und wie in Hamburg wieder eine Medaille feiern? Auf diese Frage antworte Tertsch nach dem Rennen am Samstag: "Das wäre natürlich schön, aber ich fokussiere mich immer Schritt für Schritt."

Für die gebürtige Offenbacherin werden es die ersten Olympischen Spiele. Als Vize-Europameisterin von 2023 gehört Tertsch aber definitiv zum Kreis der Favoritinnen und hat das mit ihrem zweiten Platz in Hamburg am Samstag erneut unter Beweis gestellt.

Einen weiteren Beweis könnte die Hessin am heutigen Sonntag bei der Mixed-Staffel liefern. Ab 15 Uhr wird es um den WM-Titel gehen. Ob Tertsch dort an den Start gehen wird, ist noch offen. Klar ist aber in jedem Fall, dass die Darmstädterin mit jeder Menge Optimismus nach Paris reisen wird.