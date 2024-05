Die Karate-EM 2026 findet nach dem Rückzug des ursprünglichen Ausrichters Ukraine in Deutschland statt.

Das beschloss der Kongress aller 52 Mitgliedsnationen der European Karate Federation (EKF) in Zadar/Kroatien. Wie der Deutschen Karate Verband (DKV) am Dienstag mitteilte, ist als Austragungsort Frankfurt vorgesehen. Eigentlich hätten die Wettkämpfe in Kiew stattfinden sollen, aufgrund des Krieges hatte der ukrainische Verband die EM aber an die EKF zurückgegeben. Nach der WM 2014 in Bremen findet zum zweiten Mal eine internationale Großveranstaltung in Deutschland statt.