Skyliners Frankfurt mit letztem Heimspiel der Saison

Die Skyliners Frankfurt bestreiten am Mai-Feiertag ihr letztes Heimspiel in der Aufstiegs-Saison in der Basketball-Bundesliga.

Veröffentlicht am 30.04.25 um 08:03 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Die Hessen empfangen dabei ab 15 Uhr die Würzburg Baskets. Nach dem Spiel gegen die Unterfranken bestreiten die Frankfurter noch zwei Auswärtspartien, bevor die Saison schließlich vorbei ist. "Wichtig ist, sich gegen bessere Teams zu behaupten und zu zeigen, dass wir auch in schwierigen Situationen unser Spiel durchsetzen können. Dies wollen wir gegen Würzburg in Angriff nehmen", betonte Skyliners-Coach Klaus Perwas vor dem Duell mit dem Tabellenvierten.