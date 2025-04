Schubert mit Paragliding-Weltrekord

Der Rhöner Gleitschirmflieger Linus Schubert (Poppenhausen) hat einen Weltrekord aufgestellt.

Dem erst 17 Jahre alten Piloten gelangen in der jüngsten Wettkampfserie 62 Punktlandungen in Folge mit besonderer Präzision. Bei keiner einzigen wich er mehr als fünf Zentimeter auf der Zielscheibe ab, die gerade einmal so groß wie eine Untertasse ist. Damit ist die Bestmarke des Chinesen Yang Chen (59 Landungen) überboten, wie die Flugschule auf der Wasserkuppe nach dem Weltcup am Wochenende in Alanya (Türkei) mitteilte. Schubert ist bereits Vize-Welt- und Europameister.