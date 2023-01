Die Kassel Huskies haben sich in der DEL 2 in einen wahren Rausch gespielt. Noch zwei Siege fehlen den Nordhessen, um den ewigen Rekord einzustellen. Den haben die ungeliebten Löwen aus Frankfurt inne.

Die Kassel Huskies eilen in der Deutschen Eishockey Liga 2 von Sieg zu Sieg. Sage und schreibe 16 an der Zahl konnten die Nordhessen zuletzt am Stück einfahren – so viele wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte. Die letzte Niederlage kassierten die Huskies vor über einem Monat, am 2. Dezember 2022.

"Es ist ein bisschen surreal", gibt Verteidiger Joey Keussen im Gespräch mit dem hr-sport zu. "Solche Serien kommen im Eishockey nicht allzu häufig vor. Es ist schon toll, ein Teil davon sein zu dürfen." Noch toller wäre das Ganze, wenn die Huskies-Serie mindestens zwei weitere Spiele andauert.

Den Löwen ein Schnippchen schlagen

Mit dann 18 Siegen in Folge hätten die Nordhessen nämlich nicht nur den eigenen Vereinsrekord geknackt, sie wären auch mit den Löwen Frankfurt gleichgezogen, die den DEL-2-Rekord für gewonnene Spiele am Stück halten. Gewinnt Kassel am Freitag in Regensburg und dann am Sonntag zuhause gegen Dresden, sind die Löwen nicht mehr alleiniger Rekordhalter. In Freiburg, eine Woche darauf, könnten die Huskies dann endgültig vorbeiziehen.

"Klar möchte man den Frankfurtern gerne ein Schnippchen schlagen", sagt Verteidiger Keussen und grinst. "Aber unser Fokus liegt darauf, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen." Die Huskies sind auch dank ihrer jüngsten Siegesserie klarer Tabellenführer der DEL 2. Der Aufstieg scheint in greifbarer Nähe.

Das große Ziel nicht aus den Augen verlieren

"Die Statistik ist schön und gut, aber die zählt nichts nach dem letzten Spiel in der Hauptrunde", weiß auch Geschäftsführer Joe Gibbs. Die Huskies bereiten sich schon auf die Playoffs vor. Dort wird es gerade im mentalen Bereich nämlich noch mal ein Stück schwieriger werden als in der regulären Saison. "Wir müssen hellwach sein und dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren", fordert Gibbs.

Das Ziel der Nordhessen ist ganz klar der Aufstieg in die erste Liga. Dort könnten die Nordhessen dem ungeliebten Rivalen aus Frankfurt dann regelmäßig ein Schnippchen schlagen. "Die Fans und wir Spieler wollen unbedingt wieder diese engen, heißen Derbys mit Frankfurt", sagt Keussen. Knacken die Huskies in den nächsten Tagen den alten Löwen-Rekord aus der Saison 2016/17, dürften die Derbys gleich noch eine Spur heißer werden.