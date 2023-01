18. Sieg in Folge! Die Kassel Huskies haben den Rekord der Löwen Frankfurt in der DEL2 aus der Saison 2016/2017 eingestellt. Gewinnen die Nordhessen auch am Freitag, gehört ihnen der Rekord alleine.

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 den Sieg-Rekord der Löwen Frankfurt eingestellt. Die Schlittenhunde feierten am Sonntag den 18. Sieg in Folge. Die Nordhessen besiegten auch Dresden, gewannen am Ende eine spannende mit 3:2. Am Freitag könnten die Huskies mit einem Sieg in Freiburg den alleinigen Rekord aufstellen.

Ebenfalls einen Sieg feierte der EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel siegten in Bayreuth mit 6:3. Die Löwen Frankfurt mussten in der DEL hingegen eine Niederlage kassieren. Gegen Straubing verloren die Löwen vor heimischem Publikum mit 2:5.