Reitsport Kristy Oatley gewinnt ersten Grand Prix in Wiesbaden

Die australische Dressurreiterin Kristy Oatley hat den ersten Grand Prix beim internationalen Pfingstturnier in Wiesbaden gewonnen.

Die in Schleswig-Holstein lebende 43-Jährige hatte am Samstag ihren erfahrenen Wallach Du Soleil gestartet, die Richter bewerteten sie insgesamt mit einer Note von 71,848 Prozent. Damit siegte sie knapp vor der Belgierin Laurence Vanommeslaghe mit Edison (71,261 Prozent). Dritte wurde Anja Plönzke aus Heidenrod mit Fahrenheit, die beiden erhielten 70,478 Prozent. Die Reiter haben sich damit für die Grand Prix Kür qualifiziert, die am Sonntagabend entschieden wird.