Carolin Schäfer führt beim Mehrkampfmeeting in Ratingen

Die frühere Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer liegt beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen nach einem guten ersten Tag in Führung.

Die 32-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt kam am Niederrhein in den ersten vier Disziplinen des Siebenkampfs auf 3736 Punkte und setzte sich knapp vor U20-Europameisterin Sandrina Sprengel (Steinlach-Zollern) an die Spitze.

"Bis auf den Hochsprung kann ich mit dem ersten Tag zufrieden sein. Morgen kommt mit dem Speerwurf meine Schokoladendisziplin. Auch der Weitsprung und die Läufe haben zuletzt gut geklappt. So kann ich schon eine Leistung von mehr als 6300 Punkten anpeilen und mit einem guten Gefühl in die Olympia-Vorbereitung starten", sagte Schäfer, die zuletzt bei der EM nach drei ungültigen Versuchen im Kugelstoßen ausgestiegen war.