Die Marburg Mercenaries haben in der German Football League einen deutlichen Sieg gegen die Ravensburg Razorbacks eingefahren und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt.

Am Ende stand es in der Auswärtspartie bei den Ravensburg Razorbacks 37:15 für die Hessen. Damit haben sich die Mercenaries am drittletzten Spieltag der Saison in der Tabelle an den Razorbacks und den Munich Cowboys vorbeigeschoben, die in der Südstaffel ebenfalls noch um den Abstieg bangen müssen. Der Tabellenletzte muss in der Relegation gegen den Gewinner der GFL2-Südstaffel antreten, der Verlierer dieses Duells spielt in der kommenden Saison zweitklassig.