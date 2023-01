Monobob in St. Moritz

Kim Kalicki hat bei der Monobob-WM in St. Moritz die Medaillenränge verpasst. WM-Neuling Maureen Zimmer wurde Achte.

Kim Kalicki ist bei der Monobob-WM in St. Moritz auf Platz fünf gefahren. Am Sonntag sammelten sich bei ihr 1,72 Sekunden Rückstand auf Weltmeisterin Laura Nolte an. Maureen Zimmer fuhr bei ihrer WM-Premiere mit 2,32 Sekunden Rückstand auf den achten Platz.

"Im letzten Lauf habe ich nicht allzu viel falsch gemacht", zog Kalicki ihr Fazit. Zimmer sagte: "Es war solide. Ich hatte überall ein paar Fehler drin, die haben Zeit gefressen."