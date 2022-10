Der Darmstädter Mika Noodt ist bei der Ironman-WM über die 70.3-Distanz auf Rang vier gekommen.

Für die 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und einen Halbmarathon brauchte Noodt am Samstag 3:40:51 Stunden. Den Weltmeistertitel in Utah holte sich der Norweger Kristian Blummenfelt, der an derselben Stelle bereits im Mai über die Langdistanz Weltmeister geworden war.