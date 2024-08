In einem spannenden Finale mit der Schnellfeuerpistole hat Florian Peter aus Obertshausen eine Medaille bei Olympia nur knapp verpasst.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 10:26 Uhr

Am Montagmorgen landete der 24-Jährige auf dem vierten Platz. Bei seinem Olympia-Debüt erzielte Peter 20 Treffer. Auch wenn es nicht für eine Medaille gereicht hat, hatte der Hesse mit der Finalteilnahme sein persönliches Ziel schon erreicht. Olympiasieger wurde Li Yuehong aus China (32 Treffer), Silber ging an Cho Yeongjae aus Südkorea (25 Treffer) und die Bronze-Medaille an Wang Xinjie aus China (23 Treffer).