So verfolgen Sie Eschborn-Frankfurt 2024 live

Radrennen in TV, Stream, Ticker

Der hr überträgt auch in diesem Jahr das Radrennen Eschborn-Frankfurt live und in voller Länge. Im TV, im Stream und im Live-Ticker verpassen Radsport-Fans keine Sekunde. So läuft die Übertragung.

Radrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai live im hr

Falls Sie sich am 1. Mai entgegen der weitverbreiteten Gepflogenheit gegen Wanderschuhe und für die heimische Couch entscheiden, müssen Sie sich zumindest über das Unterhaltungs-Programm am Nachmittag keine Gedanken mehr machen.

Das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2024 können Sie ganz bequem und auf gleich mehreren Ausspielwegen von zu Hause verfolgen. Und sollte Sie doch irgendwann der Eis-Hunger packen, verpassen Sie natürlich auch unterwegs keine Sekunde.

Los geht's um 12 Uhr

Die Übertragung des Rennens beginnt zur besten Mittagessen-Zeit um 12 Uhr mit dem Start der Profis in Eschborn. Schluss ist etwas mehr als fünf Stunden später und nach dem Zieleinlauf an der Alten Oper zur Kaffee-und-Kuchen-Primetime um 17.15 Uhr.

Einschalten können Sie entweder klassisch im hr-fernsehen, im Livestream bei hessenschau.de, auf dem Youtube-Kanal und natürlich in der ARD-Mediathek. Kommentator ist Florian Naß, als Experte ist Marcel Kittel am Co-Kommentatoren-Mikrofon.

Radrennen auch bei Instagram

Zusätzlich dazu gibt es neben dem Bewegtbild-Angebot auch wieder einen Live-Ticker auf hessenschau.de, der Sie mit allen wichtigen Infos und Neuigkeiten von der Strecke versorgt. Und wem das alles noch nicht reicht: Auch auf Instagram wird es jede Menge Eindrücke und Emotionen von der Strecke zu sehen geben.