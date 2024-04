Ob Volkfest-Stimmung, schöne Altstädte oder Simpsons-Nostalgie: Radsport-Fans kommen bei einem Besuch an der Strecke des Radklassikers Eschborn-Frankfurt voll auf Ihre Kosten. Die Tipps für die besten Stellen zum Zuschauen.

Am Tag der Arbeit geht es in Hessen und dem Rest der Bundesrepublik traditionell recht sportlich zu. Während sich die Radprofis und solche, die es werden wollen oder gerne wären, beim Radrennen Eschborn-Frankfurt auf zwei Rädern durch den Taunus und das Frankfurter Umland quälen, wird am 1. Mai an vielen anderen Orten gerne und viel gewandert. Festes Schuhwerk und ein paar gekühlte Getränke dürfen nicht fehlen, dann geht es los. Doch was ist das Ziel der Reise in diesem Jahr? Wir hätten da ein paar Vorschläge.

Fan-Party auf dem Feldberg

Da die schönsten Wanderungen stets auf einer Bergspitze enden, klappern wir die Liste möglicher Ausflugsziele von oben ab. Auf dem Feldberg – in unmittelbarer Nähe des höchsten Punktes der diesjährigen Strecke beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt – mischt sich in diesem Jahr nämlich beste Höhenluft mit dem Duft von Frisch-Gegrilltem. Die große Gipfel-Party bietet allen Radsport-Fans beste Sicht auf die Fahrer, die diesen Punkt gleich zweimal passieren werden, Public Viewing auf einer Leinwand und regionale Köstlichkeiten gegen Hunger und Durst.

Für besonders Motivierte bieten die Veranstalter sogar zwei geführte Wanderungen zum Feldberg-Fanfest an. Die Startpunkte: das Schwimmbad in Schmitten oder die Saalburg.

Stimmungs-Epizentrum am Mammolshainer Berg

Wer Lust auf angestrengte Gesichter hat, aber die Wanderung zum Feldberg (aus zeitlichen Gründen) nicht schafft, der sollte in Richtung Königstein aufbrechen. Am berühmt-berüchtigten Mammolshainer Berg, der von den Profis auch in diesem Jahr gleich dreimal bezwungen werden muss, herrscht traditionell Volksfest-Atmosphäre.

Rund um den 200 Meter langen und extrem steilen Anstieg gibt es alles, was es zu einem erfolgreichen Radsport-Ausflug braucht: hervorragende Stimmung, Blick auf Skyline und Fahrer, kulinarische Versorgung. "Das ist der Stich, an dem sich die Fahrer am meisten quälen und die Zuschauer am meisten sehen", fasste Rennleiter Fabian Wegmann im Gespräch mit dem hr-sport zusammen. "Man bekommt Gänsehaut, wenn man da reinfährt", ergänzte Degenkolb. Der Mammolshainer gilt nicht umsonst als Herzstück von Eschborn-Frankfurt.

Der Mammolshainer Berg ist das Stimmung-Epizentrum von Eschborn-Frankfurt. Bild © Eschborn-Frankfurt (Marcel Hilger)

Altstadt-Flair in Oberursel und Eppstein

Einen Hauch von Paris-Roubaix gibt es derweil in Oberursel und Eppstein. Die beiden Taunus-Gemeinden putzen sich am 1. Mai noch einmal besonders heraus und lassen das Fahrerfeld einmal über Kopfsteinpflaster durch ihre jeweilige Altstadt rattern. Da es nach "Orschel" direkt in die Berge geht, gilt die Heimatstadt von John Degenkolb zudem als heimlicher und inoffizieller Start des Rennens. Auch in Oberursel und Eppstein ist natürlich für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Alstadt-Flair in Eppstein. Bild © Eschborn-Frankfurt (Marcel Hilger)

Zahlreiche Graffitis an der Strecke

Neben allerlei sportlichen Höchstleistungen kann an einigen Stellen der Strecke am 1. Mai auch echte Kunst bestaunt werden. Besonders bekannt und einprägsam sind die Simpsons-Graffitis in Kelkheim, aber auch Sulzbach und Eppstein können mit ansehnlich besprayten Wänden punkten. Der historische Tunnel am Eppsteiner Bahnhof und die Unterführung am S-Bahnhof Sulzbach-Nord sind zwar nicht direkt an der Strecke, ein kurzer Abstecher lohnt sich in diesen Fällen aber allemal.

Die Simpons schauen in Kelkhein interessiert zu. Bild © Florian Naß

Frühschoppen in Schlossborn

Wem der Feldberg zu hoch, ein Graffiti zu bunt und der Mammolshainer zu voll ist, der kann natürlich auch nach Schwalbach, Sulzbach, Kronberg oder Schlossborn ausweichen. Bestes Radsport-Feeling gibt es in jeder der kleineren und größeren Taunus-Städtchen, Schlossborn lockt zudem mit der traditionsreichen Schlossborner Zeltkerb. Der Frühschoppen beginnt dort am 1. Mai um 11 Uhr, die passende musikalische Beschallung liefern "Die Winnis aus Schlobo". So klingen die Zutaten für einen erfolgreichen Mittwochvormittag.

Ziel an der Alten Oper

Last but not least darf natürlich auch der Zielbereich rund um die Alte Oper in Frankfurt nicht fehlen. Die Skyline im Rücken, (im besten Fall) die Sonne im Gesicht und live dabei, wenn die Entscheidung fällt. Die besten Plätze in der Nähe des Zielstrichs sind zwar heiß begehrt, das Rahmenprogramm mit Laufrad-Rennen und jeder Menge gleichermaßen glücklicher wie erschöpfter Amateursport-Gesichter bietet aber genug Abwechslung für einen ganzen Tag. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden.

Ja, auch in Frankfurt gibt es schöne Ecken. Bild © Eschborn-Frankfurt (Marcel Hilger)