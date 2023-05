Sieg in Wiesbadener Vielseitigkeit für Michael Jung

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung hat am Samstag beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden die Vielseitigkeitsprüfung gewonnen.

Der 40-Jährige ritt Chipmunk, mit dem er im August bei den Europameisterschaften starten will.

Außerdem gewann am Samstag Favoritin Isabell Werth den Grand Prix. Das Turnier läuft noch bis Pfingstmontag. Der hr überträgt am Sonntag und Montag am Nachmittag jeweils live.