Rollstuhl-Basketball Lahn-Dill legt in Finalserie vor

Der RSV Lahn-Dill hat in der Finalserie der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga vorgelegt.

Die Mittelhessen gewannen gegen die RSB Bulls aus Elxleben am Sonntag mit 66:55 und führen damit mit 1:0. Dem RSV fehlt damit nur noch ein Sieg bis zur Meisterschaft. Spiel zwei findet am Samstag (18 Uhr) in Elxleben statt.