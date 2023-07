Schwimm-WM in Fukuoka

Der Frankfurter Oliver Klemet hat bei der Schwimm-Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka einen großen Erfolg gefeiert.

Großer Erfolg für Oliver Klemet bei seinem WM-Einzeldebüt am Sonntag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka. Der Frankfurter kam hinter dem ungarischen Olympiazweiten Kristof Rasovszky über zehn Kilometer überraschend als Dritter ins Ziel und sicherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bereits die dritte Medaille.

Klemet holt Bronze - und die Olympia-Teilnahme

Der 21-Jährige, 2022 Staffelweltmeister, gehört seit einem Jahr zur Magdeburger Trainingsgruppe um Gold-Gewinner Wellbrock und sicherte sich ebenfalls die Olympia-Teilnahme in Paris. Klemet war die erste Olympia-Teilnahme sogar wichtiger als die erste Einzelmedaille.

"Das Einzige, was besser wäre, wäre Platz eins und zwei, es ist jetzt das zweitbeste Ergebnis", sagte der EM-Fünfte und blickte schon auf seine 400-m-Rennen in der zweiten WM-Woche: "Ich will mich auch noch im Becken für Olympia qualifizieren."