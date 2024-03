Sebastian Vettel ist immer wieder bei Formel 1-Rennen zu Gast, wie hier in in Suzuka.

Sebastian Vettel ist immer wieder bei Formel 1-Rennen zu Gast, wie hier in in Suzuka. Bild © Imago Images

Nach seinem Karriere-Ende 2022 wurden immer wieder Gerüchte heiß, dass Sebastian Vettel in die Formel 1 zurückkehren könnte. Nun sprach der Heppenheimer sehr offen über ein mögliches Comeback - und dass seine Tochter etwas dagegen hat.

Sebastian Vettel schließt ein Comeback in der Königsklasse weiterhin nicht endgültig aus. "Ich glaube, dass ich damals gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob ich einen Punkt erreichen werde, wo ich sage: 'Ich will zurück.' Im Moment ist er auch nicht erreicht", sagte der 36-jährige Heppenheimer im Interview mit RTL/ntv. "Ich kann ihn aber weiterhin nicht ausschließen. Wer weiß, was die Zukunft bringt."

Der Südhesse, der Ende 2022 zurückgetreten war und zuletzt den Le-Mans-Porsche testete, gab zu: "Natürlich denkt man mal darüber nach und liebäugelt. Und natürlich gibt es gewisse Dinge, die mir fehlen. Ich glaube, die letzten Tage hinterm Lenkrad haben das irgendwo auch gezeigt. Aber es gibt auch Dinge, die mir nicht fehlen."

"Papa, mach das nicht"

Vor allem spräche seine familiäre Situation mit zwei kleinen Töchtern gegen eine schnelle Rückkehr in die Formel 1. "Manchmal ist es so, dass ein kleiner Mensch sagt: 'Papa, mach das nicht. Dann bist du so viel weg'", sagte der gebürtige Heppenheimer: "Ich glaube, dass ich gerade die letzten fast eineinhalb Jahre sehr intensiv genossen habe, auch mit den Kindern - und die Kinder hoffentlich auch."

Eine großer Punkt ist für Vettel auch die Länge der Saison. "Das ist natürlich eine große Sache, mit der man sich dann auseinandersetzt. Natürlich geht einem das auch im Kopf rum, und man denkt mal darüber nach", sagte Vettel: "Aber es sind eben auch 24 Rennen, und ich weiß aus meiner Zeit, wie ich den Job gestalten möchte, wenn ich mich dazu entscheiden würde, und wie viel dahintersteckt. Und dann ist es doch noch deutlich mehr als die 24 Rennen."

Vettel im Austausch mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Er tausche sich weiterhin mit F1-Entscheidern wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff aus, berichtete Heppenheimer. "Natürlich bin ich nach wie vor in Kontakt mit Leuten, die ja mich indirekt oder direkt die letzten 17 Jahre in dem Sinne begleitet haben. Und ja, ich habe noch ein bisschen was vor, auch hoffentlich im Rahmen der Formel 1 und auch noch dieses Jahr. Es wird sich noch zeigen, ob das stattfindet", sagte er.

Dass er Nachfolger seines alten Rivalen Lewis Hamilton werden könnte, der zur Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari wechselt, sei beim Austausch mit Wolff kein Thema gewesen. "Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass sich einiges bei Mercedes tut, aber nicht konkret darüber, dass ich den Platz einnehmen könnte", sagte Vettel.