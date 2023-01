Leyhe übersteht die Quali am Kulm

Skifliegen Leyhe übersteht die Quali am Kulm

Stephan Leyhe hat sich beim ersten Skiflug-Weltcup der Saison gerade noch für das Springen am Samstag qualifiziert.

Der Nordhesse landete am Freitag am Kulm in Bad Mitterndorf auf Rang 37. Stefan Kraft aus Österreich gewann die Quali vor Andreas Wellinger, der überraschend Zweiter wurde.