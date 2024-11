Leyhe patzt schon in der Qualifikation

Für Skispringer Stephan Leyhe war am Samstag der Arbeitstag in Ruka/Finnland früh beendet.

Veröffentlicht am 30.11.24 um 18:02 Uhr

Der Willinger Skispringer Stephan Leyhe kam in seinem Qualifikationssprung bei schwierigen Wind-Bedingungen aus dem Gleichgewicht und landete bereits bei 72,5 Metern. Er verpasste damit den Sprung in die Top 50 beim Wettkampf in Ruka/Finnland.