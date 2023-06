Der Frankfurter Tim Pütz hat sich im Halbfinale der Stuttgart Open mit seinem Doppel-Partner Kevin Krawietz durchgesetzt. Damit ist das deutsche Tennis-Duo nur noch einen Schritt vom ersten gemeinsamen Turniersieg entfernt.

Das deutsche Tennis-Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz hat es beim Rasenturnier in Stuttgart ins Endspiel geschafft. Das Duo aus Frankfurt und Coburg setzte sich im Halbfinale am Samstag 7:6 (8:6), 6:7 (12:14), 10:4 gegen die an eins gesetzten Rohan Bopanna und Matthew Ebden aus Indien und Australien durch.

"Es ist null Komma null Last, es ist, wenn überhaupt beflügelnd", sagte Pütz über die Auftritte bei Turnieren in Deutschland und weiter: "Es sind Highlights im Kalender, die sind markiert von Anfang des Jahres."

Frankfurter steht vor seinem nächsten Turniersieg

Dabei war es keine einfache Aufgabe am Samstagnachmittag: Vier Matchbälle im Tiebreak des zweiten Satzes konnten Krawietz und Pütz nicht nutzen. Danach folgte ein Match-Tiebreak. Im Endspiel am Sonntag (12 Uhr) treffen die beiden auf die Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien.

Falls sie sich dort ebenfalls durchsetzen, wäre es der erste gemeinsame Turniersieg von Pütz und Krawietz. Und es wäre der nächste Erfolg für den Frankfurter: Erst vergangene Woche gelang dem 35-Jährigen der French-Open-Sieg im Mixed-Doppel mit seiner Partnerin Miyu Kato.