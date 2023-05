Bad Homburg Open so hochkarätig besetzt wie nie zuvor

Die Bad Homburg Open locken ihrem dritten Jahr die ganz Großen des Tennis-Geschäfts an. Angeführt wird das illustre Teilnehmerfeld von der Nummer eins der Welt Iga Swiatek.

Bei der dritten Auflage der Bad Homburg-Open vom 24. Juni bis 1. Juli wird das bisher hochkarätigste Teilnehmerfeld der jungen Turnier-Geschichte geboten. Angeführt wird es von der Weltranglistenersten Iga Swiatek. "Ich habe schon so viele gute Dinge über die Bad Homburg Open gehört. Gerade auch was die Fans beziehungsweise die Atmosphäre betrifft", sagte die 22-jährige Polin laut einer Mitteilung der Turnierorganisatoren am Mittwoch.

Viele große Namen dabei

Neben Swiatek werden weitere Stars wie die zweimalige Australian-Open-Siegerin Victoria Asarenka (Belarus) oder die US-Open-Gewinnerinnen Bianca Andreescu (Kanada) und Sloane Stephens (USA) an den Start gehen.

Die deutschen Lokalmatadorinnen heißen Tatjana Maria und Jule Niemeier. Die Darmstädterin Andrea Petkovic, die ihre Profikarriere im vergangenen Jahr beendet hatte, spielt dieses Mal außer Konkurrenz.

Klein, aber oho

Das Damentennis-Turnier in Bad Homburg vor den Toren Frankfurts gilt als Generalprobe vor Wimbledon und hat sich in den vergangenen Jahren einen gewissen Ruf bei den Profis erarbeitet.

Das ist umso erstaunlicher, da es nur ein Turnier der WTA-Klasse 250 ist, es also nicht so viele Weltranglistenpunkte zu gewinnen gibt wie bei anderen namhaften Turnieren. Die gute Organisation und die gute Stimmung locken aber dennoch Jahr für Jahr zahlreiche Top-Spielerinnen in den Hochtaunuskreis.