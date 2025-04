Die Italienerin Jasmine Paolini wird bei den diesjährigen Bad Homburg Open (21. bis 28.Juni) aufschlagen.

Veröffentlicht am 29.04.25 um 15:32 Uhr

Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, hat sich die letztjährige Wimbledon- und French-Open-Finalistin für einen Start im Kurpark entschieden. "Ich freue mich, das erste Mal in Bad Homburg zu spielen. Ich glaube, dass das Turnier eine großartige Vorbereitung auf Wimbledon ist", so Paolini.